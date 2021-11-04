مقتل مسن وزوجته في ظروف غامضة بالإسكندرية.. والجيران يكشفون مفاجأة

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تبذل إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودًا مكثفة لكشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز وزوجته المسنة داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة.

البداية كانت بلاغ تلقاه قسم شرطة باب شرقي من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة كل من «عباس.س»، 81 عاما، وزوجته «نجاه.ع» 80 عامًا، ووجود شبهة جنائية في الوفاة. وبمناظرة الجثتين تبين أصابتهما بجروح طعنية بعدة مناطق متفرقة من الجسم.

وفجّر شهود وجيران المجني عليهما مفاجأة لضباط المباحث حيث قررت إحدى الجيران انها شاهدت شخص ينزل على السلم مسرعا في الصباح الباكر ويرتدى جوانتى وعندما سألته عن شخصيته اخبرها انه عامل الدش. وعند إدلائها بأوصافه قرر جار آخر أن تلك الاوصاف تتفق مع أوصاف نجل المجنى عليهما.

وذكر الجار وجود خلافات أسرية بينهم. جرى نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي.