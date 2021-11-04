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واشنطن : مكافأة 10 ملايين دولار لمن يكشف هوية هذا الشخص أو مساعديه

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واشنطن : مكافأة 10 ملايين دولار لمن يكشف هوية هذا الشخص أو مساعديه واشنطن : مكافأة 10 ملايين دولار لمن يكشف هوية هذا الشخص أو مساعديه

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان وجود زعيم عصابة سيبرانية تدعى «دارك سايد» أو أي من قادتها.

قالت الوزارة في بيان: «نعلن عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد شخصية أو موقع أي فرد يشغل منصبا قياديا رئيسيا في مجموعة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الخاصة ببرنامج الفدية دارك سايد».

وفقا للسلطات الأمريكية: تقف مجموعة «دارك سايد» وراء الهجوم الإلكتروني الضخم الذي عطل خط الأنابيب النفطي «كلونيال» في شهر مايو الماضي، والذي أدى إلى أزمة كبيرة في تدفق المنتجات النفطية عبر البلد.

ضطرت الشركة المشغل لدفع فدية نحو 5 ملايين دولار في ذلك الوقت من أجل استعادة القدرة على الوصول إلى أنظمتها واستئناف العمل المعتاد، لكن مكتب التحقيقات قال فيما بعد إنه تمكن من استرداد نحو نصف هذه القيمة.

المصرى اليوم

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