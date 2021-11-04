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وفاة "خياطة" اثناء عملها في مصنع بعد توبيخها من قبل مديرها في الزرقاء

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وفاة "خياطة" اثناء عملها في مصنع بعد توبيخها من قبل مديرها في الزرقاء وفاة "خياطة" اثناء عملها في مصنع بعد توبيخها من قبل مديرها في الزرقاء

جي بي سي نيوز :- كشف المحامي نائل العموش، عن تفاصيل وفاة سيدة أثناء عملها في أحد مشاغل الخياطة بمدينة الزرقاء وتحديداً في منطقة الأزرق نهاية أيلول الماضي.

وقال العموش في تصريحات صحفية ، إن السيدة تعرضت لنوبة غضب وحزن شديدين أثناء عملها، إثر تعرضها لإهانة وإساءة من رئيسها في العمل في أحد مشاغل الزرقاء.

ونتج عن ذلك، انفجار في شريان بالدماغ، ما أحدث لديها نزيفاً دموياً، توفيت إثره على الفور، وفق التقارير الطبية، حيث أكد العموش أنها وصلت إلى المركز الصحي متوفية.

وأشار ألى أن التقارير تبين أن حالة الغضب الشديدة التي دخلت فيها السيدة، سببت لديها ضغط الدم المفاجئ، الأمر الذي أدى إلى انيهارها وسط بكاء شديد، وفق شهود عيان بالمشغل.

وعلى إثر ذلك، قال العموش، إنه تم تسجيل دعوى قضائية لدى مدعي عام الزرقاء، بحق المشغل الذي كانت تعمل به السيدة المتوفية.

وبين أن تقديم الشكوى، جاء بعد السماع من المحامي، لشهود العيان، عن تفاصيل الحادثة التي وقعت قبل وفاتها، وبناء على التقارير الطبية، التي نتجت عن تشريح جثة السيدة.

وطالب المحامي العموش التحقيق مع المشتكى عليهم، وهم 7 أشخاص يعملون في المشغل، وإحالة الشكوى إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى حسب الاختصاص.

هلا اخبار

جي بي سي نيوز

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