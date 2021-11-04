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غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات 2022

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غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022 غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات 2022

غياب

تواصل غياب عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر عن تشكيلة منتخب المغرب في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

و استدعى وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب 23 لاعباً استعداداً للمباراتين القادمتين للفريق أمام السودان وغينيا في تصفيات القارة الأفريقية.

كما استمر غياب الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي لأسباب انضباطية بينما غابت أسماء أخرى لأسباب فنية وخططية خاصة في خط الدفاع.

وتأهل المغرب والسنغال إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات قبل الجولتين الخامسة والسادسة لكن مدرب أسود الأطلس قال إنه سيلعب من أجل الفوز أمام السودان في 12 نوفمبر الجاري بالرباط وأمام غينيا بالدار البيضاء بعدها بـ4 أيام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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