أخبار عاجلة

30 ألف دعوى مُنجزة في ديوان المظالم -
القيادة تهنئ بولندا بذكرى إعلان الجمهورية -
"ميتا" تسعى لتجاوز الانتقادات بسياسات جديدة تحمي الأطفال والمراهقين -
مختصة علاج طبيعي: الوزن الزائد سبب أساسي لخشونة الركبة‎‎ وضعف العضلات -
جوجل تنوي إطلاق تطبيق يسهّل التواصل لمَن يعانون إعاقات في الكلام -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير -
تسريبات تكشف تجهيز "وان بلس" بكاميرا فريدة من نوعها -
بعد أن كان هاجسًا طوال سنوات.. "التعليم" تُحيل الأسبوع الميت إلى ذكرى -
صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. وكالة أخبار المرأة

هآرتس: الضباط الإسرائيليون أجبروا المرأة الفلسطينية ضحية الاغتصاب على سحب شكواها

Print
هآرتس: الضباط الإسرائيليون أجبروا المرأة الفلسطينية ضحية الاغتصاب على سحب شكواها هآرتس: الضباط الإسرائيليون أجبروا المرأة الفلسطينية ضحية الاغتصاب على سحب شكواها
رام الله - " وكالة أخبار المرأة "

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن محكمة عسكرية إسرائيلية انتقدت بشدة محققين من دائرة الشرطة التي تغطي الضفة الغربية، بسبب تعاملهم مع قضية اغتصاب كانت ضحيتها فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن ضباطا من الشرطة هددوا ضحية اغتصاب فلسطينية وتعاملوا معها باعتبارها مشتبها بها، ما دفعها إلى سحب الدعوى التي رفعتها، لكن بعد 3 سنوات، ارتكب مغتصبها جريمة مماثلة بحق امرأة أخرى.
وأضافت الصحيفة أن قضاة المحكمة العسكرية، الذين شاهدوا مقطع لاستجواب السيدة من قبل الشرطة، صدموا من سلوك المحققين، ووصفوه بأنه "شيء لا ينبغي القيام به"، حيث بدا واضحا خلال الاستجواب أنهم هددوها بتلفيق تهمة إقامتها علاقة مع رجل ما لم تسحب شكواها بالاغتصاب، حسبما نقل موقع اليوم.
ونتيجة للتهديدات، أُجبرت المرأة على القول بأنها كذبت وأُغلق التحقيق في الاغتصاب، قبل أن تستجوب مرة أخرى بزعم تقديمها شكوى كاذبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المدعين العامين طالبوا بالحكم على المغتصب بالسجن من 25 إلى 30 عاما، فيما لم تتخذ أية إجراءات تأديبية بحق ضباط الشرطة الذين أشرفوا على استجواب السيدة.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

أقدم صانع للأختام في كفر الشيخ: لا أخجل من مهنة أجدادي (فيديو)

فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير

فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير

فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير

فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير

مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"