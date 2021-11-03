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هشام يكن: شيكابالا اتظلم.. وكهربا مفاجأة موسيماني للزمالك..

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هشام يكن: شيكابالا اتظلم.. وكهربا مفاجأة موسيماني للزمالك.. فيديو هشام يكن: شيكابالا اتظلم.. وكهربا مفاجأة موسيماني للزمالك..

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توقع هشام يكن، نجم النادي ، أن يضم تشكيل الأبيض أمام الأهلي أبوجبل والونش وطارق حامد والمثلوثي وإمام عاشور، وأوباما وزيزو وبن شرقي والجزيري.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن عدم مشاركة شيكابالا في مباراة القمة خسارة كبيرة للأبيض قائلا «نجم الزمالك اتظلم، لكن مباريات الأهلي والزمالك تشهد دائما تألق العديد من اللاعبين».

ومن جانبه أوضح محمد حشيش، نجم الأهلي السابق، أن موسيماني يغير أسلوب لعبه من مباراة لأخرى، مفضلا إعطاء الفرصة لعلي لطفي، حتى في حالة عودة الشناوي من الإصابة.

وأكد حشيش البدء بمحمد شريف، مهاجم الأهلي في مباراة القمة لمنحه الثقة، مرجحا إشراك كهربا كعنصر مفاجئ للزمالك.

وأشار إلى أن دكة البدلاء سترجح كفة الأهلي خلال مباراة القمة.

المصرى اليوم

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