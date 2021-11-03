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ضرب محمد صلاح و ماني في مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 ( و صور)

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ضرب محمد صلاح و ماني في مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 (فيديو و صور) ضرب محمد صلاح و ماني في مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 ( و صور)

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محمد صلاح، قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، بجانب ساديو ماني، تعرضا للضرب من قبل لاعبي فريق أتلتيكو مدريد خلال الشوط الأول للقاء خلال الجولة قبل الأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021 -2022.

محمد صلاح تعرض للإيذاء والتدخل العنيف من قبل أحد لاعبي فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مما أجبر حكم اللقاء على احتساب مخالفة ضد لاعب الفريق الإسباني.

وفي الشوط الأول أيضا، تعرض ساديو ماني، للضرب من الخلف، بعدما انطلق بالكرة في وسط ملعبه متجها نحو ملعب الخصم، الأمر الذي دفع لاعب أتلتيكو مدريد، فيليبي لضرب الأسد السنغالي من الخلف، ليظهر حكم اللقاء البطاقة الصفرا ثم البطاقة الحمراء.

محمد صلاح يحاول المرور من مدافع أتلتيكو مدريد
ضرب محمد صلاح وماني في مباراة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 ( وصور)

المصرى اليوم

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