محافظ سوهاج يشهد حفل التربية والتعليم لتكريم أوائل الشهادات العامة

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شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ونائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، مساء الأربعاء، حفل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي الحالى 2020/2021، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

وبحسب بيان، أُجريت فعاليات الحفل بحضور العميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والتعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأولياء الأمور.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم مجموعة من الفقرات الموسيقية والغنائية، والفقرات الإستعراضية، والإنشاد الديني، قدمها طلاب التربية والتعليم، وعقب انتهاء الفقرات قام المحافظ بتكريم 90 من الطلاب المتفوقين من أوائل الشهادات العامة، ومنحهم شهادات التقدير والدروع، والتقط الصور التذكارية معهم.

وأعرب محافظ سوهاج، عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب، وأولياء الأمور من أبناء المحافظة المتميزين، مقدما خالص التهاني للطلاب المتفوقين، ومتمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التفوق، كما قدم التهنئة أيضاً لأولياء الأمور الذين قاموا بتهيئة المناخ المناسب، وبذل قصارى جهدهم ليجنوا ثمار ذلك بنجاح وتفوق أبنائهم.