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زاهي حواس يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك ورأيه في موسيماني «»

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زاهي حواس يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك ورأيه في موسيماني «فيديو» زاهي حواس يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك ورأيه في موسيماني «»

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مازح الإعلامي أحمد موسى، الدكتور زاهي حواس، العالم الآثري الكبير، قائلا: «هتشوف ماتش القمة بين الأهلي والزمالك فين؟».

وأعرب حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، عن قلقله من مباراة القمة، كونه أهلاويا، مضيفًا أنه تمت دعوته لمشاهدة المباراة في الاستاد، لكنه رفض لتخوفه من المباراة.

كما أبدى العالم الآثري عدم إعجابه بالمدير الفني موسيماني، قائلا: «مش عاجبني علشان طيب».

ورغم ذلك توقع عالم آثري فوز الأهلي على : «الأهلي هيغلب 3 آلاف في المائة.. الفراعنة كانوا كلهم أهلاوية».

المصرى اليوم

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