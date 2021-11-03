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مازح الإعلامي أحمد موسى، الدكتور زاهي حواس، العالم الآثري الكبير، قائلا: «هتشوف ماتش القمة بين الأهلي والزمالك فين؟».

وأعرب حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، عن قلقله من مباراة القمة، كونه أهلاويا، مضيفًا أنه تمت دعوته لمشاهدة المباراة في الاستاد، لكنه رفض لتخوفه من المباراة.

كما أبدى العالم الآثري عدم إعجابه بالمدير الفني موسيماني، قائلا: «مش عاجبني علشان طيب».

ورغم ذلك توقع عالم آثري فوز الأهلي على الزمالك: «الأهلي هيغلب 3 آلاف في المائة.. الفراعنة كانوا كلهم أهلاوية».