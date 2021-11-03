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طبيب نفسي يحلل شخصية سفاح مذبحة الإسماعلية

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طبيب نفسي يحلل شخصية سفاح مذبحة الإسماعلية طبيب نفسي يحلل شخصية سفاح مذبحة الإسماعلية

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قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحية النفسية، إن قاتل الإسماعيلية قد يكون تحت تأثير بعض المخدرات المخلقة مثل الاستروكس والشابو وبعض المخدرات التي انتشرت مؤخرًا التي تؤدي إلى الخروج عن السيطرة.

وتابع «هندي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن القاتل قد يكون مشبعًا بالعنف، لأنه قام بجريمة بشبعة، معقبًا: «المجتمع المصري تعرض للكثير من مشاهد العنف بعد 2011 بسبب العمليات الإرهابية».


وأضاف أن المريض العقلي غير مسيطر على أفعاله، وهناك من يتأثر نفسيًّا ببعض الأعمال الفنية مثل المرأة والساطور، معقبًا: «الفن يقدم وجبة درامية من العنف وسفك الدماء بصورة مبتكرة، وهذه الأعمال تترسخ في وجدان البعض الذي يحاكي هذه الأعمال الفنية فيما بعد».

المصرى اليوم

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