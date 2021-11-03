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قيس سعيد: تونس ستبقى أمنة بالرغم من من كل المحاولات اليائسة لضرب المؤسسات

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قيس سعيد: تونس ستبقى أمنة بالرغم من من كل المحاولات اليائسة لضرب المؤسسات قيس سعيد: تونس ستبقى أمنة بالرغم من من كل المحاولات اليائسة لضرب المؤسسات

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن «تونس ستبقى آمنة بالرغم من من كل المحاولات اليائسة للبعض لضرب المؤسسات والتسلل إليها خدمة لمصالح من يقف وراء الستار وستبقى آمنة بقواتها المسلحة وبقواتها العسكرية والأمنية».

وأكد سعيد، خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج، أن من يحاول التدبير لن يصل إلى هدفه بالمس من مؤسسات الدولة ومن العلاقات مع الأصدقاء والأشقاء.

وأضاف الرئيس التونسي أنه بخصوص النفق، الذي تم اكتشافه بالمرسى بالقرب من منزل سفير فرنسا، فإن هناك جملة من القرائن المتظافرة التي تدل على وجود تدبير إجرامي، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة ستتولى إنارة الرأي العام والتوصل إلى الحقيقة ثم سيتولى بعد ذلك القضاء التعهد بهذه القضية.

المصرى اليوم

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