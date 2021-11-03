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ريال مدريد يتخطى شاختار بثنائية .. وميلان يحصد أول نقطة

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ريال مدريد يتخطى شاختار بثنائية .. وميلان يحصد أول نقطة ريال مدريد يتخطى شاختار بثنائية .. وميلان يحصد أول نقطة
في الجولة الرابعة من  دوري الأبطال

ريال مدريد يتخطى شاختار بثنائية .. وميلان يحصد أول نقطة

قطع ريال مدريد الإسباني خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ثمن النهائي بتغلبه على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الريال نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 14 و61 بينما سجل هدف الضيوف الوحيد البرازيلي فيرناندو في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.


وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة التي يحل فيها إنتر ميلان الإيطالي (4 نقاط) على شيريف تيراسبول المولدوفي (6 نقاط) في المقابل توقف رصيد شاختار عند نقطة يتيمة في قاع الترتيب .

في الجانب الآخر خيم التعادل الايجابي على مواجهة ميلان وضيفه بورتو البرتغالي (1-1) ليحصد النادي الإيطالي أول نقطة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سان سيرو" للمجموعة الثانية .

سجل لويس دياز هدف بورتو في الدقيقة السادسة بينما أحرز شانسيل مبيمبا هدف ميلان بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 61.

وقفز بورتو إلى المركز الثاني برصيد خمس نقاط، متقدما بأربع نقاط على ميلان متذيل الترتيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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