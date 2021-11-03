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رفع 257 حالة إشغال وغلق 6 محال خضر غير مرخصة في بني سويف

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رفع 257 حالة إشغال وغلق 6 محال خضر غير مرخصة في بني سويف رفع 257 حالة إشغال وغلق 6 محال خضر غير مرخصة في بني سويف

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قام بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بجولة ميدانية بشارع جسر إسلام ومنطقة ترعة البوصة، حيث رافقه هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، ومسؤولو الاشغالات والنظافة وشرطة المرافق، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وضمن خطة تحقيق الانضباط في الأسواق ورفع مستوى النظافة العامة ومواجهة الإشغالات غير القانونية التي تعوق حركة السير والمرور وتتسبب في العشوائية غير لائقة.

وتفقد نائب المحافظ المنطقة، موجها باستمرار تلك الحملات على فترات مختلفة من اليوم، خاصة في أيام السوق التي تشهد ازدحاما وخروج بعض الباعة من الباكيات المخصصة لهم، مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة التزام الباعة بأماكنهم، حفاظا على الشكل الحضاري وتيسيرا لحركة السير والمرور بالشكل المطلوب، مع توعية المواطنين بأهمية المشاركة لضمان استمرار ذلك لمصلحة الجميع.

وأسفرت الجولة عن غلق وتشميع ٦ محلات خضار دون ترخيص بشارع ترعة البوصة، ورفع ٢٥٧ حالة اشغال من شارع جسر اسلام وشارع ترعة البوصة.

المصرى اليوم

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