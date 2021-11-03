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تعرف على تذاكر قطارات تحيا بمحافظات الوجه القبلي

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تعرف على أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر بمحافظات الوجه القبلي تعرف على تذاكر قطارات تحيا بمحافظات الوجه القبلي

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تقوم السكة الحديد بتشغيل عدد من القطارات يوميًا بعربات محسنة «تحيا »، بديلا عن قطارات الدرجة الثالثة.

«المصري اليوم» ترصد تذاكر قطارات تحيا مصر بمحافظات الوجه القبلي من القاهرة- أسوان وهي كالتالي:

«القاهرة-الواسطى»١٠ جنيهات.

«القاهرة-بني سويف» ١٢ جنيهًا.

«القاهرة-مغاغة» ١٨ جنيهًا.

«القاهرة-بنى مزار» ٢٤ جنيهًا.

«القاهرة-المنيا» ٢٨ جنيهًا.

«القاهرة-ملوي» ٢٨ جنيهًا.

«القاهرة-ديروط» ٢٨ جنيهًا.

«القاهرة-القوصية»٣٠ جنيهًا.

«القاهرة-أسيوط» ٣٢ جنيهًا.

«القاهرة-أبوتيج» ٣٤ جنيهًا.

«القاهرة-صدفا» ٣٤ جنيهًا.

«القاهرة-طما» ٣٤ جنيهًا.

«القاهرة-طهطا» ٣٦ جنيهًا.

«القاهرة-المراغة» ٣٦ جنيهًا.

«القاهرة-سوهاج» ٣٨ جنيهًا.

«القاهرة-جرجا» ٤٠ جنيهًا.

«القاهرة-نجع حمادي»٤٢ جنيها.

«القاهرة-قنا» ٤٤ جنيهًا.

«القاهرة-الأقصر» ٤٨ جنيهًا.

«القاهرة-أسوان» ٥٦ جنيهًا.

المصرى اليوم

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