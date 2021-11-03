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زاهي حواس يكشف عن الاسم الحقيقي لـ طريق الكباش في الأقصر

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زاهي حواس يكشف عن الاسم الحقيقي لـ طريق الكباش في الأقصر زاهي حواس يكشف عن الاسم الحقيقي لـ طريق الكباش في الأقصر

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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن إمبراطور اليابان قام بمنحه ووزير السياحة والآثار خالد العناني وسام الشمس المشرقة أعلى وسام في طوكيو، مؤكدًا أن لديها علاقات قوية كبيرة مع اليابان.

وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، أن الدكتور خالد العناني كان له دور كبير في توطيد العلاقات بين مصر واليابان وإعادة السياحة اليابانية، فضلا عن أنه شارك في تنصيب إمبراطور اليابان.

وفيما يتعلق باحتفالية طريق الكباش بالأقصر، أشار إلى أن الاحتفالية ستكون عالمية ومفاجأة ومبهرة للعالم مثلما حدث في احتفالية نقل المومياوات.

وكشف أن طريق الكباش في الأصل كان اسمه طريق أبوالهول، لوجود أكثر من 100 تمثال لأبوالهول.

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