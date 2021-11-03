أفضل لاعب في آسيا يكسف حقيقة رحيل تشافي لتدريب برشلونة

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تحدث قائد فريق السد وأفضل لاعب في آسيا عبد الكريم حسن ، نجم المنتخب القطري الأول لكرة القدم عن حقيقة رحيل الإسباني تشافي هيرنانديز عن منصبه كمدير فني لفريق السد.

وربطت الكثير من التقارير في الساعات الماضية بين تشافي وبين فريق برشلونة الإسباني من أجل خلافة الهولندي كومان في تدريب الفريق.

ورجحت تقارير أن مباراة السد أمام الدحيل اليوم الأربعاء والتي انتهت بالتعادل 3-3، كانت الأخيرة لتشافي مع فريق السد ، وهو ما تأكد من وداع تشافي للاعبي السد عقب المباراة.

وقال عبد الكريم حسن عقب نهاية المباراة : الجميع حزين لمغادرة تشافي لنادي السد بعد هذه المباراة ولكن في نفس الوقت نحن سعداء له وبانتقاله لتدريب فريق كبير بحجم برشلونة تشافي قدم فكر جديد للكرة القطرية ولنا خاصة كلاعبين في صفوف السد، وكان شرف كبير لنا التدرب تحت قيادته.

من جهته علق مشعل برشم حارس مرمى فريق السد ، على رحيل تشافي ، قائلاً: تشافي أخبرنا بوجود مفاوضات لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء أكيد نتمنى استمرار تشافي فقد قضينا 3 سنوات معه قدمنا خلالها أداء رائعاً.