أخبار عاجلة

شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا -
اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو وقلوصنا -
كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة يوقف ضخ مياه الشرب والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك -
حملة تموينية على المحال للتأكد من أرصدة السلع التموينية تحرر 9 محاضر برأس غارب -
إيران عضوا دائما في لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري -
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أفضل لاعب في آسيا يكسف حقيقة رحيل تشافي لتدريب برشلونة

Print
أفضل لاعب في آسيا يكسف حقيقة رحيل تشافي لتدريب برشلونة أفضل لاعب في آسيا يكسف حقيقة رحيل تشافي لتدريب برشلونة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحدث قائد فريق السد وأفضل لاعب في آسيا عبد الكريم حسن ، نجم القطري الأول لكرة القدم عن حقيقة رحيل الإسباني تشافي هيرنانديز عن منصبه كمدير فني لفريق السد.

وربطت الكثير من التقارير في الساعات الماضية بين تشافي وبين فريق برشلونة الإسباني من أجل خلافة الهولندي كومان في تدريب الفريق.

ورجحت تقارير أن مباراة السد أمام الدحيل اليوم الأربعاء والتي انتهت بالتعادل 3-3، كانت الأخيرة لتشافي مع فريق السد ، وهو ما تأكد من وداع تشافي للاعبي السد عقب المباراة.

وقال عبد الكريم حسن عقب نهاية المباراة : الجميع حزين لمغادرة تشافي لنادي السد بعد هذه المباراة ولكن في نفس الوقت نحن سعداء له وبانتقاله لتدريب فريق كبير بحجم برشلونة تشافي قدم فكر جديد للكرة القطرية ولنا خاصة كلاعبين في صفوف السد، وكان شرف كبير لنا التدرب تحت قيادته.

من جهته علق مشعل برشم حارس مرمى فريق السد ، على رحيل تشافي ، قائلاً: تشافي أخبرنا بوجود مفاوضات لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء أكيد نتمنى استمرار تشافي فقد قضينا 3 سنوات معه قدمنا خلالها أداء رائعاً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب

لاعب الأهلي : محمود علاء الأفضل لدفاع المنتخب

وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب

وليد صلاح الدين يطالب كيروش بتثبت تشكيل المنتخب لهذا السبب

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب

عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب

إعلامي: الأهلي يؤجل التعاقد مع مدافع المنتخب

إعلامي: الأهلي يؤجل التعاقد مع مدافع المنتخب