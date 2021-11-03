أخبار عاجلة

شبورة مائية كثيفة على الطرق الفرعية والرئيسية في المنيا -
اليوم.. قطع مياه الشرب عن مدينة سمالوط وقريتي البيهو وقلوصنا -
كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات الغردقة يوقف ضخ مياه الشرب والشركة تناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك -
حملة تموينية على المحال للتأكد من أرصدة السلع التموينية تحرر 9 محاضر برأس غارب -
إيران عضوا دائما في لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري -
وكيل الصحة: الوضع العام لكوفيد مستقر عالمياً مع انخفاض طفيف في أعداد المصابين -
اعلان الشركة العربية للأنابيب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر ) -
وليد صلاح الدين: موسيماني مدرب جيد وعبدالقادر أفضل من ميكيسوني -
عمر خيرت يعزف للوطن والحب والحياة في مهرجان الموسيقى العربية (صور) -
النفط يواصل ارتفاعه.. وبرنت يتجاوز الـ 85 دولاراً للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مصدر مغربي : لم نستهدف أي مواطن جزائري

Print
مصدر مغربي : لم نستهدف أي مواطن جزائري مصدر مغربي : لم نستهدف أي مواطن جزائري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي قوله إنه «إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات».

وأعرب المصدر في تصريحه للوكالة في معرض تعليقه على بيان للرئاسة الجزائرية تحدثت فيه عن مقتل ثلاثة جزائريين بـ«قصف مغربي همجي» على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، عن إدانته ما وصفه بـ«الاتهامات المجانية» ضد المملكة.

وتابع أن «المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة».

ولم يحدد بيان الرئاسة الجزائرية الموقع الدقيق الذي وقع فيه القصف، لكن مدير الموقع الجزائري المتخصص «مينا ديفينس» أكرم خريف قال لوكالة «أ ف ب» إنه حصل في «بئر لحلو بالصحراء الغربية».

واعتبر المصدر المغربي أن «هذه المنطقة تتنقل فيها حصريًّا الميليشيا المسلحة لجبهة البوليساريو».

وأضاف: «إنه لأمر مفاجئ إذن أن تتحدث الرئاسة الجزائرية عن وجود شاحنة في هذه المنطقة، بالنظر إلى وضعيتها القانونية والعسكرية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

صدمة وغضب ويل سميث بسبب مفاجأة ابنته له أثناء نومه بهذا الأمر (تفاصيل)

عائلات تحكم «الفن المصري»

عائلات تحكم «الفن المصري»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»

اليوم .. محاكمة 22 متهما بـ«داعش العمرانية»

اليوم.. الحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»

اليوم.. الحكم على 5 متهمين بـ«داعش الزاوية الحمراء»