مصدر مغربي : لم نستهدف أي مواطن جزائري

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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مغربي قوله إنه «إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها، وإن المملكة لم ولن تستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات».

وأعرب المصدر في تصريحه للوكالة في معرض تعليقه على بيان للرئاسة الجزائرية تحدثت فيه عن مقتل ثلاثة جزائريين بـ«قصف مغربي همجي» على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، عن إدانته ما وصفه بـ«الاتهامات المجانية» ضد المملكة.

وتابع أن «المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة».