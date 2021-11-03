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هند صبري تكشف علاقتها بنجوم جيلها مع منى الشاذلي غدًا

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هند صبري تكشف علاقتها بنجوم جيلها مع منى الشاذلي غدًا هند صبري تكشف علاقتها بنجوم جيلها مع منى الشاذلي غدًا

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في حلقة مليئة بالأسرار والكواليس، تحل الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي»، غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة cbc.

وتكشف هند صبري خلال اللقاء تفاصيل علاقتها بكثير من النجوم من أبناء جيلها، وخلافاتها السابقة معهم، وتحكي عن لحظة تأثرها بالكلمات التي كتبتها وقالتها أثناء تقديمها للفنان أحمد السقا على مسرح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

كما تتحدث عن تفاصيل مسلسها الجديد «البحث عن علا»، وهل يعد جزءا ثانيا من مسلسل «عايزة أتجوز»، كما يردد البعض أم لا. ويتناول اللقاء كذلك حديثها عن فيلم «كيرة والجن» مع الفنان أحمد عز، الذي من المنتظر عرضه قريبا في دور السينما.

على صعيد آخر، تعلق هند صبري على عدد من الفيديوهات الخاصة بها، التي تظهر خلالها داخل مطبخها تعدّ عددًا من الوجبات، وتعطي عددًا من النصائح لربات البيوت حول أمور منزلية مختلفة، وتروي تجربتها في التمارين الرياضية المنزلية بعد أن زاد وزنها عقب إنجاب طفلتها الأخيرة.

المصرى اليوم

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