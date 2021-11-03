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بسبب «عودة الأب الضال».. «الموسيقيين» تشكو «مسلم» والشركة المنتجة للمصنفات

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بسبب «عودة الأب الضال».. «الموسيقيين» تشكو «مسلم» والشركة المنتجة للمصنفات بسبب «عودة الأب الضال».. «الموسيقيين» تشكو «مسلم» والشركة المنتجة للمصنفات

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أثار مطرب المهرجانات «مسلم» أزمة جديدة بنقابة المهن الموسيقية بعد انتهائه من أغنية تتر البداية لمسلسل «عودة الأب الضال» من بطولة الفنان بيومي فؤاد، وتحمل الأغنية اسم «كازانوفا» بمشاركة حودة بندق، بسبب مخالفة قرار النقابة بإيقاف «مسلم» بسبب عدم تأديته للخدمة العسكرية.

وقال سعد متولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «قررت النقابة إيقاف مغني المهرجانات مسلم، منذ فترة طويلة ولا يمكنه الظهور بحفلات أو المشاركة بأعمال غنائية قبل الانتهاء من تصريح النقابة».

وأضاف: «مسلم لم يؤد الخدمة العسكرية لوطنة، وكان طلب النقابة للالتحاق بها أن ينتهي من أداء خدمته العسكرية ثم يعود مرة ثانية لتقديم أوراقه، ومخالفة ذلك يعد خيانة للوطن، وهذا سبب أخلاقي، فهل هنساعد واحد هربان من الخدمة العسكرية؟!».

وتابع: «النقابة ستقدم شكوى للمصنفات، ونشوف إزاي قام بغناء تتر المسلسل، وهيكون في شكوى على شركة الإنتاج التي يجب أن تتحمل مسؤولية الفنانين والمطربين المشاركين في العمل، ويجب قبل التعاقد مع أحد يسألونه: فين الكارنيه الخاص بمشاركتك بالنقابة؟».

واختتم: «هيتم تقديم شكوى لنقابة السينمائيين ضد مسلم وصناع العمل لأنه لا يصلح للمشاركة بعمل فني بدون الانتهاء من تصاريح النقابة».

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قراراً خلال الأشهر الماضية بمنع التعامل مع مغني المهرجانات «عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة»، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل.

وقالت النقابة، في بيان: «يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

المصرى اليوم

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