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تراجعت أسعار الذهب ، مساء اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث أسابيع، حيث تراجع سعر الذهب عالميًا مع قرب انتهاء التداول بنسبة 1.4% بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من انتهاء اجتماع الإحتياطى الاتحادى الأمريكى، اليوم، وبتخفيف اجراءات الدعم والتحفيز للاقتصاد، ووتراجع سعر الذهب في مصر بالأسعار والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، 775 جنيهًا للجرام.

وتستمر « المصرى اليوم » في تقديم خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، ويهتم العديد من المصريين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 885 إلى 888 جنيها .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر من 774 إلى 777 جنيها .

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية من 664 إلى 666 جنيهًا.

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6216 إلى 6240 جنيهًا.

وهذه الأسعار أعلنتها شعبة الذهب بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا مساء اليوم مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية، عقب صدور بيانات اقتصادية، أظهرت ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد خلال الشهر الماضي، بحسب معهد الإمدادات الأمريكي "إي إس إم"، وانخفض سعر الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 1.3%، مسجلًا 1765.32 دولارًا للأوقية، وانخفض الذهب فى العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر، بنسبة 1.4%، ما يعادل 25.50 دولارًا، ليسجّل 1763.90 دولارًا للأوقية

وتوقّع الخبراء أن يظل الذهب على المدى القصير تحت الضغط، لأن الكثير من المصارف المركزية تميل نحو تخفيض السياسة النقدية، وتقليص مشترياتها من الأصول تدريجيا، خاصة في ظل ارتفاع التضخم ، ويؤدى التحفيز المنخفض ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عائدات السندات الحكومية إلى الأعلى، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مساء اليوم ، بشكل كبير فى أسواق المال، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 780.91 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 892.47 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 669.35 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,763.83 $ .

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