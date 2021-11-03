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قال د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، على هامش مشاركتة في بورصة لندن، إن استراتيجية مصر 2030 التي ترتكز على 8 محاور، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مختلف الجوانب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل ومستدام واقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع.

وأشار في بيان، الأربعاء، إلى أن مصر تعمل على أن يكون هذا النمو قائم على المعرفة والتحول الرقمي ورفع درجة المرونة وقدرة تنافسية الاقتصاد مع زيادة معدلات التوظيف وفرص العمل اللائقة، وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق الشمول المالي وإدماج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تتضمن تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمانًا وفعالية، موضحاً أن ذلك يتحقق من خلال مواجهة آثار التغيرات المناخية التي توليها الدولة المصرية اهتماماً بالغاً من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، واعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأوضح الوزير أن السياحة في مصر هي غالباً ما تقوم على الطبيعة، كما أن البحر الأحمر يستقبل الجزء الأكبر من السائحين القادمين لمصر، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بمقومات بيئية متميزة، ويوجد بها 30 محمية طبيعية، وأضاف أن مصر تتميز بالشواطئ التي تمتد على ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر، والصحراء الغنية والجبال والمياه العذبة والنظم البيئية المتنوعة.