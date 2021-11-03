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المركزي الأمريكي يكشف عن «تخفيف» مشتريات السندات ويتمسك باعتقاده بأن التضخم «عابر»

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المركزي الأمريكي يكشف عن «تخفيف» مشتريات السندات ويتمسك باعتقاده بأن التضخم «عابر» المركزي الأمريكي يكشف عن «تخفيف» مشتريات السندات ويتمسك باعتقاده بأن التضخم «عابر»

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قال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر تشرين الثاني مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون «عابرا» ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في الفائدة.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.

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