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: تصرفات واشنطن تسببت بالجمود في عمل اللجنة الأممية لنزع السلاح

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روسيا: تصرفات واشنطن تسببت بالجمود في عمل اللجنة الأممية لنزع السلاح : تصرفات واشنطن تسببت بالجمود في عمل اللجنة الأممية لنزع السلاح

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أعلن نائب مندوب لدى المنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلووسوف أن تصرفات واشنطن تسببت بحالة من الجمود في عمل لجنة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في 2019 و2020.

وقال بيلووسوف خلال جلسة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: «للآسف نضطر للإشارة إلى الجمود في عمل لجنة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح في عامي 2019 و2020، والذي تسببت به مشاكل تنظيمية، بما فيها متعلقة بعدم إصدار السلطات الأمريكية تأشيرة الدخول لرئيس الوفد الروسي».

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن جميع القضايا التي تعيق عمل اللجنة يجب تسويتها بشكل نهائي، ويجب ضمان دخول مقر الأمم المتحدة بنيويورك لممثلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دون أي تمييز، وفقا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق بشأن وجود مقر الأمم المتحدة على أراضيها، الموقع في عام 1947«.

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