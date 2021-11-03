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بات في حكم المؤكد خروج محمود كهربا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من قائمة الفريق في مباراة القمة المرتقبة أمام نظيره الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021 / 2022.

واندلعت أزمة عقب مباراة البنك الأهلي بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وبين محمود كهربا حيث اتهمه بتسريب أخبار الفريق إلى وسائل الإعلام.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر صفحته الرسمية عن موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خروج كهربا من قائمة الأهلي خلال مباراة الزمالك المرتقبة.

الجدير بالذكر أن محمود كهربا كان قد تلأأق أمس رفقة الفريق في مباراة المرج الودية وسجل هدفاً رائعاً في فوز الأهلي 2-1.