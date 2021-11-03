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المظاهرات تغلق شوارع كييف اعتراضًا على التطعيم الإجباري في أوكرانيا

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المظاهرات تغلق شوارع كييف اعتراضًا على التطعيم الإجباري في أوكرانيا المظاهرات تغلق شوارع كييف اعتراضًا على التطعيم الإجباري في أوكرانيا

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أغلق عدة مئات من الأشخاص حركة المرور في وسط العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، احتجاجًا على قيود والتطعيمات الإلزامية، التي فرضتها للحد من الإصابات الجديدة.

ورفع المتظاهرون، وكثير منهم من الشباب، ملصقات عليها رسائل مثل «قل لا لجوازات كورونا» و«احموا أطفالنا» و«قل لا للإبادة الجماعية لكوفيد».

سجلت أوكرانيا معدلات عالية قياسية من الإصابات والوفيات الجديدة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بها ما يقرب من 3 ملايين كما سجلت 69447 حالة وفاة.

ومن ثم؛ أصبحت اللقاحات إلزامية لبعض العاملين بالدولة، وفي المناطق التي صنفت ضمن القائمة «الحمراء» بما في ذلك كييف، حيث يُسمح فقط للأشخاص الذين تم تلقيحهم أو أولئك الذين لديهم نتائج سلبية لاختبار كوفيد بدخول المطاعم وصالات الألعاب الرياضية ووسائل النقل العام.

وتخلفت أوكرانيا عن دول أوروبية أخرى في الحصول على لقاحات كورونا خلال العام الجاري، ولكنها تكافح الآن لإقناع الجمهور المتشكك بالحصول عليها.

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