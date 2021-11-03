ضبط 7 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة في حملة أمنية بالقليوبية

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 3 أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة متهمين.

كما ضبطت 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 7 متهمين لــ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4346 حكمًا قضائيًا متنوعًا.