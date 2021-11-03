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تعرف على مدة ايقاف كريم بامبو بسبب المنشطات وقرار صادم لطبيب الفريق

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تعرف على مدة ايقاف كريم بامبو بسبب المنشطات وقرار صادم لطبيب الفريق تعرف على مدة ايقاف كريم بامبو بسبب المنشطات وقرار صادم لطبيب الفريق

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أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن أزمة كريم بامبو نجم الفريق انتهت بعد جلسة الاستماع التي عقدها اللاعب لدى لجنة المنشطات النادى.

وقال نصار عبر برنامج البريمو إن لجنة المنشطات أصدرت قرارها بإيقاف اللاعب لمدة ٤ أشهر منذ شهر سبتمبر الماضي، وحتى شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار بإقالة طبيب الفريق، موضحا أن الطبيب كان متواجدا في لقاء الأهلي الأخير.

وأوضح أن كريم بامبو تعامل مع الأمر بحسن نية بعدما تناول دواء تخسيس زاد وزنه بعض الشئ أثناء الإصابة.

المصرى اليوم

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