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مصرع «مجند» وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 رضع توأم في حادث انقلاب سيارة في المنيا

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مصرع «مجند» وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 رضع توأم في حادث انقلاب سيارة في المنيا مصرع «مجند» وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 رضع توأم في حادث انقلاب سيارة في المنيا

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لقي مجند مصرعه، فيما أصيب 9 أشخاص آخرين، بينهم 3 رضع توأم في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام محور سمالوط، شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 716 ط وه، مكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب محور سمالوط، شمال المنيا. نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

تسبب الحادث في مصرع المدثر عنتر أحمد خليفة، 20 عاما، مجند، مقيم بمنفلوط بمحافظة أسيوط، وإصابة 9 أشخاص بينهم 3 أطفال توأم رضع، وهم أحمد محمد شحاتة، 30 عاما، سائق، ومحمود محروس احمد، 23 عاما، لا يعمل، وعادل غالي رشيد، 23 عاما، وحمادة جمال محمد، 13 عاما، طالب، كرستينا ناجي صقر، 20 عاما، و4 أطفال برسيليا ناجي صقر، عامين، و3 توأم رضع وهم جولي عادل غالي، وشقيقتها جوستينا، وجوسي، عام واحد، مقيمون جميعا بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثة، بمشرحة مستشفي سمالوط، تحت تصرف النيابة العامة .

كما تحرير محضر بالحادث، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

الطرق بالمنيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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