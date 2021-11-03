«حاسة أنهم موجودين معايا» .. ميرفت أمين توجه رسالة مؤثرة لأصدقائها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم

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وجهت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، رسالة إلى أصدقائها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، معبرة عن اشتياقها الشديد لهما.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «the insider بالعربي»، :«أقولهم واحشوني أوي وبالعكس أنا بكلمهم كتير وببقى حاسة أنهم موجودين معايا».

وأضافت : «إيمي ودنيا بالنسبة لي هم ولادي، ومش بيقوليلى ياطنط بيقوليلى يا مامتي، وبروحلهم كل فترة وبنقعد مع بعض وبنحاول نفتكر دايما الحاجات اللذيذة وربنا يصبرهم ويقويهم.

يذكر أن الراحل سمير غانم توفى يوم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، أثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد مرور 79 يوما لحقت به زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما.