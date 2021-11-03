أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حاسة أنهم موجودين معايا» .. ميرفت أمين توجه رسالة مؤثرة لأصدقائها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم

Print
«حاسة أنهم موجودين معايا» .. ميرفت أمين توجه رسالة مؤثرة لأصدقائها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم «حاسة أنهم موجودين معايا» .. ميرفت أمين توجه رسالة مؤثرة لأصدقائها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم

لاقتراحات اماكن الخروج

وجهت الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، رسالة إلى أصدقائها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، معبرة عن اشتياقها الشديد لهما.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «the insider بالعربي»، :«أقولهم واحشوني أوي وبالعكس أنا بكلمهم كتير وببقى حاسة أنهم موجودين معايا».

وأضافت : «إيمي ودنيا بالنسبة لي هم ولادي، ومش بيقوليلى ياطنط بيقوليلى يا مامتي، وبروحلهم كل فترة وبنقعد مع بعض وبنحاول نفتكر دايما الحاجات اللذيذة وربنا يصبرهم ويقويهم.

يذكر أن الراحل سمير غانم توفى يوم الخميس 20 مايو 2021 عن عمر 84 عاما، أثر أزمة صحية تطورت بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد مرور 79 يوما لحقت به زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز عن عمر يناهز 61 عاما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات