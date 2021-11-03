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" وكالة أخبار المرأة "

قالت شيرين شهدى، مدير مجموعة «CDC» مؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل التنموى فى السوق المحلية، إن منصة «2X Challenge» تستهدف جمع 15 مليار دولار لتمكين المرأة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن منصة «2X Challenge» تم إطلاقها منذ عام 2018 بالشراكة مع مجموعة الدول السبع، وجمعت حوالى 10 مليارات دولار، تم توجيهها لدعم وتمكين المرأة بالعديد من الدول المختلفة.

وأشارت شيرين شهدى، على هامش اللقاء الصحفى الذى عقدتهُ المجموعة –أمس الإثنين- إلى أن المجموعة تتبنى بشكل عام رؤية تنموية طويلة الأجل لتمكين المرأة بقارتى آسيا وأفريقيا.

وأوضحت أن عوامل الدعم التى تُقدم للمرأة تتضمن عدة أوجه، منها منح دورات تدريبية وإعادة تأهيل بما يمكنها من اقتناص الفرص المناسبة فى الأسواق التى تستمر فيها المجموعة، وباقى الشركاء بالمنصة، إلى جانب تقديم دعم بهدف زيادة المشاركة فى اقتصادات الدول من خلال المشاريع الخاصة وغيرها.