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في بيان رسمي..فيوتشر يكشف حقيقة الاساءة للنادي المصري

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في بيان رسمي..فيوتشر يكشف حقيقة الاساءة للنادي المصري في بيان رسمي..فيوتشر يكشف حقيقة الاساءة للنادي المصري

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أصدر نادي فيوتشر، بيانًا رسميًا يوضح فيه حقيقة اساءته للنادي المصري البورسعيدي، وذلك قبل مباراة الفريقين في مسابقة الدوري.

ويلتقي فيوتشر مع المصري البورسعيدي، الجمعة المقبل، على الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

«تلاحظ لمسؤولي نادي فيوتشر تداول منشور على صفحه مزيفه باسم نادي فيوتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن الاساءه للنادي المصري البورسعيدي وجماهيره، وتؤكد اداره نادي فيوتشر على حسن علاقتها بكافه الأندية خاصه ادارة النادي المصري وجماهيره».

«كما تؤكد أن تلك المنشورات تهدف إلى ايجاد حاله من الاحتقان بين الانديه بشكل عام ومحاوله إفساد النجاحات التي يشهدها الدوري المصري منذ بداية هذا الموسم وعودة الجماهير للمدرجات».

واختتم البيان:«تعلن ادارة نادي فيوتشر بأنها ستتخذ كافه الاجراءات القانونيه ضد الصفحه المزيفه المنوه عنها وأنه يمكن متابعه فيوتشر من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى».

المصرى اليوم

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