استشاري سلامة مرورية: تقنين أوضاع التوك توك ومحاسبة غير الملتزمين

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قال الدكتور أيمن الضبع، استشاري السلامة المرورية، إن التوك توك تم تقنين أوضاعه من حيث القانون منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن القانون منذ عام 2008 سمح بتقنين التوك توك، وام استحداث رخصة قيادة للتوك توك، ويتم محاسبة من لم يقم ترخيصه.

وأضاف الدكتور أيمن الضبع، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة التوك توك كبيرة، لأنه يفرز عددا كبيرا من المشاكل سواء اقتصادية أو اجتماعية، منوها بأنه يحظر سير التوك توك في العواصم والمحافظات والطرق السريعة والصحراوية.

وأوضح استشاري السلامة المرورية، أن التوك توك موجود نتيجة فجوة كبيرة في العرض والطلب، ولا يمكن إنكار أن ملايين المواطنين يستغلون هذه الوسيلة يومياً.

ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 2.5 مليون توك توك، يعمل عليهم أكثر من 5 مليون شخص، منوها بأنه لابد من تنسيق عمل التوك توك، وترخيصه من المنبع، وحظر استيراده واستيراد قطع غياره، ولابد من ضبط وسائل النقل الجماعي.