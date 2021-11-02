أخبار عاجلة

اليوم.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان أولى الرحلات الشارتر الروسية -
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خبير بيئي: الظواهر البيئة الشاذة والغير مسبوقة أطلقت أجراس الإنذار من القرن الماضي

Print
خبير بيئي: الظواهر البيئة الشاذة والغير مسبوقة أطلقت أجراس الإنذار من القرن الماضي خبير بيئي: الظواهر البيئة الشاذة والغير مسبوقة أطلقت أجراس الإنذار من القرن الماضي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع محمود القيسونى الخبير البيئى حدوث انفراجة واتفاق محدود في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP26 المحوري والمنعقد في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.

وقال في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»ن أن هناك سباق محموم من عدد كبير من الدول للتحول للطاقه النظيفه مثل تشييد مزارع الخلايا الشمسيه الهائلة المساحه مع البدء في الحد من الإنبعاثات الغازيه بكل السبل العلمية، لكن رغم هذه الإتفاقيات الحميدة والمتأخرة وقعت الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير المدمرة والأمطار الكثيفة والمسببة للسيول العارمة والإنهيارات الجبلية والأرضية وذوبان جليد شمال وجنوب الكرة الأرضيه السريع وتوابعه الكارثيه على سواحل دول العالم والحرائق المدمرة بسبب الجفاف الغير مسبوق.

وأشار «القيسوني»، إن الظواهر البيئة الشاذة والغير مسبوقة والتي بدأت تطلق أجراس الإنذار واضحه كالشمس منذ أواخر القرن الماضي، وتسببت في حدوث التغيرات المناخية وتوابعها ظهرت على وفرة وإنكماش المساحات الخضراء ستستمر لسنين قادمة.

جدير بالذكر انطلقت في مدينة جلاسكو الاسكتلندية يوم الأحد بداية الأسبوع الجارى فعاليات مؤتمر المناخ بحضور رؤساء دول العالم .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

المصدر الأكبر للتلوث في العالم.. الصين تعلن حربا شاملة لتنقية الهواء والماء والحد من الكربون

نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل

نستخدمها كثيرًا.. 6 أشياء لا تنظفها بالماء داخل المنزل

"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال

"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال

"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال

"غوث" تعثر على "مفقود النعيرية" متوفى رغم وجود الماء والغذاء وأبراج الجوال