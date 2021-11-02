خبير بيئي: الظواهر البيئة الشاذة والغير مسبوقة أطلقت أجراس الإنذار من القرن الماضي

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توقع محمود القيسونى الخبير البيئى حدوث انفراجة واتفاق محدود في مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP26 المحوري والمنعقد في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.

وقال في تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»ن أن هناك سباق محموم من عدد كبير من الدول للتحول للطاقه النظيفه مثل تشييد مزارع الخلايا الشمسيه الهائلة المساحه مع البدء في الحد من الإنبعاثات الغازيه بكل السبل العلمية، لكن رغم هذه الإتفاقيات الحميدة والمتأخرة وقعت الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير المدمرة والأمطار الكثيفة والمسببة للسيول العارمة والإنهيارات الجبلية والأرضية وذوبان جليد شمال وجنوب الكرة الأرضيه السريع وتوابعه الكارثيه على سواحل دول العالم والحرائق المدمرة بسبب الجفاف الغير مسبوق.

وأشار «القيسوني»، إن الظواهر البيئة الشاذة والغير مسبوقة والتي بدأت تطلق أجراس الإنذار واضحه كالشمس منذ أواخر القرن الماضي، وتسببت في حدوث التغيرات المناخية وتوابعها ظهرت على وفرة الماء وإنكماش المساحات الخضراء ستستمر لسنين قادمة.

جدير بالذكر انطلقت في مدينة جلاسكو الاسكتلندية يوم الأحد بداية الأسبوع الجارى فعاليات مؤتمر المناخ بحضور رؤساء دول العالم .