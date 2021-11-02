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خالد عبدالغفار : لا إغلاق مرة أخرى خلال أزمة كورونا

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خالد عبدالغفار : لا إغلاق مرة أخرى خلال أزمة كورونا خالد عبدالغفار : لا إغلاق مرة أخرى خلال أزمة كورونا

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن لم تغلق بشكل تام خلال أزمة جائحة كورونا، مؤكدًا أنها لن تغلق مرة أخرى مع استمرار الأزمة العالمية.

وناشد «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، العالم التعلم من التجربة المصرية والذكاء المصري في تحقيق المعادلة الصعبة خلال الأزمة، منوهًا إلى أن بعض الدول أغلقت بشكل تام لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن ما أنجزته وزارة التعليم العالي من منشآت وتطوير خلال فترة كورونا أكثر بكثير من أي وقت مضى، معقبًا: «لم نعطل يومًا في العمل العام والإنتاج، وهو فكر سابق للرئيس عبدالفتاح ».

وذكر وزير التعليم العالي أن فكر الرئيس ارتبط بعدم تحمل الدولة رفاهية التأخير في الصناعة والإنتاج، فضلًا عن استمرار العمل وتحقيق المعادلة الصعبة بالحفاظ على الصحة العامة، متابعًا: «البلد لم تتوقف ولدينا ثقة في المرحلة المقبلة الاستكمال على نفس المنوال».

المصرى اليوم

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