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بايدن: غير قلق من احتمال نشوب نزاع مسلح مع الصين

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بايدن: غير قلق من احتمال نشوب نزاع مسلح مع الصين بايدن: غير قلق من احتمال نشوب نزاع مسلح مع الصين

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه غير قلق بشأن احتمال نشوب نزاع مسلح مع الصين، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى ذلك.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية: "فيما يتعلق بالسؤال الأكثر عمقا حول هل أنا قلق من نزاع مسلح أو حدوث بعض المشاكل السيئة مع الصين، لا، لست كذلك. ولا أتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مثل ذلك".

وتابع بايدن حول موعد لقائه افتراضيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ باقول إنه سيعقد قمة افتراضية مع نظيره لكن لم يُحدد موعدها حتى الآن.

المصرى اليوم

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