أخبار عاجلة

اليوم.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان أولى الرحلات الشارتر الروسية -
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

قرداحي: أنتظر عودة ميقاتي لوضع جميع الأوراق على الطاولة

Print
قرداحي: أنتظر عودة ميقاتي لوضع جميع الأوراق على الطاولة قرداحي: أنتظر عودة ميقاتي لوضع جميع الأوراق على الطاولة

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الثلاثاء أنه ينتظر عودة رئيس نجيب ميقاتي من الخارج "لوضع جميع الأوراق على الطاولة" في ما يخص الأزمة اللبنانية ـ الخليجية، في وقت لوح عدد من الوزراء بالاستقالة في حال إحجام قرداحي عن اتخاذ القرار المنتظر منه.

ونقلت صحيفة "الديار" المحلية الثلاثاء عن قرداحي قوله إنه "يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطولهم، لكن المسألة تحوّلت إلى مسألة كرامة وطنية".

وأضاف "لست متمسكا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدت ذلك إلى الكرامات". ولفت إلى أن "كل الموضوع قيد الدرس وأنا بانتظار عودة ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه".

وقال قرداحي أيضا "عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد تكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها نجتمع سويا، ونتخذ القرار في ضوء المعطيات التي قد تكون تكونت لديه".

ويشارك ميقاتي في مؤتمر الأمم المتحدة 26 للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي بمدينة غلاسكو في أسكتلندا، حيث يلتقي مع مختلف قادة العالم.

ولم يفصح قرداحي عن أي قرارات من الممكن أن يتخذها جراء تلك الأزمة، لكنه أعلن قبل يومين أن استقالته من الحكومة "غير واردة".

ويرى مراقبون أن تصريحات قرداحي ربما تكون مقدمة لتأمين خروج لائق من الحكومة اللبنانية في ظل تتالي الدعوات إلى تقديم استقالته، لكن ذلك يتطلب إقناع وزير الإعلام اللبناني بالاستقالة بالتعاون مع الفرقاء، لاسيما الثنائي الشيعي الذي تكثفت معه الاتصالات لكي يسهم في الحل المنشود.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر مقربة من حزب الله المدعوم من إيران قولها إنه أكد أنه لن يتخلى عن قرداحي، مشددا على أنه متمسك بالحكومة بكامل أعضائها.

إلى ذلك، ألمح وزراء بالحكومة إلى أن استقالاتهم أمر وارد جدا في حال لم يقدم قرداحي استقالته، محملين إياه مسؤولية إثارة أزمة مع ودول الخليج.

العرب اللندنية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية

مندوب السعودية بالأمم المتحدة يبحث مع نظيره البولندي المستجدات الدولية