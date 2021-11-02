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وزيرة التضامن: 14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من تكافل وكرامة..

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وزيرة التضامن: 14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من تكافل وكرامة.. فيديو وزيرة التضامن: 14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من تكافل وكرامة..

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها لفئات المجتمع .

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إعداد قاعدة بيانات للصيادين وحل مشاكلهم كما نعمل على توفير حياة لائقة لـ 5 ملايين مزارع.

وتابعت أنه يتم إطلاق المنتج التأمينى المقترح «معاشك بأيدك» للمزارعين والمزارع هو الذي يحدد قدرته على الدفع وتم الإستعانة بنماذج دول مختلفة خاصة بعض الدول الآسيوية.

وأوضحت أن الهدف توفير حماية اجتماعية إلى كل العمالة غير المنتظمة مع وضع تسهيلات وطرق مختلفة للسداد ويمكن تسديد دفعة مرة واحدة أو دفع أقساط دورية لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك ويكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية.

وأكدت أن الدستور ينص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا ولدينا 7 ملايين مسن منهم 16.5 يعملون ولدينا أكثر من 200 نادي لرعاية المسنين .

واستكملت وزيرة التضامن أنه تم تخفيض رسوم المواصلات للمسنين بإعفائهم من 50% ومجانا لمن هم فوق السبعين كما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم 56 ألف أسرة العام الجاري وعدد المستفيدين بكارت ميزة في المرحلة الأولى وصل إلى 112 ألف مواطن و14 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى من تكافل وكرامة.

المصرى اليوم

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