أخبار عاجلة

اليوم.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستقبلان أولى الرحلات الشارتر الروسية -
«هاغير بيئتي» تشجير 20 مدرسة ضمن مبادرة اتحضر للأخضر بالبحر الأحمر -
ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موعد مباراة الأهلي والزمالك .. الدوري المصري 2021

Print
موعد مباراة الأهلي والزمالك .. الدوري المصري 2021 موعد مباراة الأهلي والزمالك .. الدوري المصري 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

موعد مباراة الأهلي والزمالك .. الأهلي يواجه الجمعة المقبل الموافق 5- 11- 2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك .. الأهلي ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021- 2022.

ينطلق اللقاء بين الأهلي والزمالك عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة- ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة- ، والعاشرة بتوقيت الإمارات- أبوظبي- دبي.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فاز بهدف نظيف على البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة محمد شريف في الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التي ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدي فتحي قبل نهاية المباراة. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 3 نقاط.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها مسابقة الدوري، في حين يظل الطلائع في المركز قبل الأخير بدون رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري 5- 11- 2021

يذاع اللقاء بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021- 2022، على أون تايم سبورت المالكة حصريات لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز.

محمد الشناوي في حراسة المرمى

بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول- أكرم توفيق

عمرو السولية- أليو ديانج

قفشة- بيرسي تاو- لويس ميكيسوني- محمد شريف

محمد أبوجبل في حراسة المرمى

أحمد فتوح- محمود الونش- محمود علاء- حمزة المثلوثي

طارق حامد- إمام عاشور- أوباما

أحمد زيزو- بن شرقي- عمرو السعيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس

ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية