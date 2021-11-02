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رئيس «زراعة النواب»: أزمة السماد مصطنعة لسوء الإدارة.. وننتج ضعف احتياجاتنا

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رئيس «زراعة النواب»: أزمة السماد مصطنعة لسوء الإدارة.. وننتج ضعف احتياجاتنا رئيس «زراعة النواب»: أزمة السماد مصطنعة لسوء الإدارة.. وننتج ضعف احتياجاتنا

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كشف النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة لمجلس النواب، تفاصيل أزمة نقص السماد بالجمعيات الزراعية، موضحا أنها أزمة مصطنعة ناتجة عن سوء إدارة.

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصانع لم تلتزم بنسبة توريد الـ 55 % من إنتاجها للجمعيات

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة لمجلس النواب، أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بعدم السماح لأي مصنع بتصدير شيكارة أسمدة ما لم يلتزم

وأضاف خلال مداخلة على قناة صدى البلد، إن إنتاج ضعف احتياجاتها من السماد، لافتا إلى أن هناك سوء في توزيع السماد في مصر، مشددا على أن نقص الأسمدة سيظل في بؤرة اهتمام لجنة الزراعة.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة لمجلس النواب، أن وزارة الزراعة ملزمة بتوفير السماد لكل الأرض التي يتم زراعتها داخل مصر، للحفاظ على الأمن الغذائي المصري.

وأوضح خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن هناك 6 مصانع لإنتاج الأسمدة في مصر، تابعين لقطاع الأعمال ووزارة البترول .

واختتم أنه في حال التزام المصانع بتوريد النسبة المقررة سيكون هناك 305 آلاف طن شهريا في الجمعيات، موضحا أن هناك أكثر من 200 ألف داخل الجمعيات لم يتم توزيعها حتى الآن وهو ما يعرقل الحصول على النسية المقررة لشهر نوفمبر.

المصرى اليوم

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