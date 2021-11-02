★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التفاصيل المتعلقة بقرار منع دخول أي مواطن لأي منشأة حكومية إلا بعد التأكد من حصوله على لقاح كورونا اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.

وقال «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء إن وزارات الدولة ودواوين المحافظات والهيئات الحكومية تدخل ضمن هذا القرار.

وأضاف أن البنوك لا تدخل في هذا التطبيق حتى الآن ما لم يصدر قرار عكس ذلك، فيما سيتم تطبيق القرار على مكاتب السجل المدني ومكاتب بطاقات التموين، حيث لن يتم السماح بتقديم الخدمة في هذه الأماكن إلا لمن حصل على الأقل على الجرعة الأولى.

وتابع: «كل مواطن يستطيع الحصول على بطاقة بعد تطيعمه لتقديمها للأماكن المعنية، كما سيتم وضع كود لكل مواطن حاصل على التطعيم للكشف غير الملقحين».

وفيما يتعلق بتلقيح الفئات العمرية من 15 إلى 18 عامًا فإنه تم توفير 8 مليون جرعة تكفي إلى 4 مليون شخص وهذا العدد المستهدف هم طلبة المدارس في هذه الفئة العمرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيتم فتح موقع إلكتروني يسمح لهم بالتسجيل سيتم اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال فرق طبية إلى المدارس لتسريع حصولهم على اللقاحات.