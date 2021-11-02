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«العلاقات المصرية التونسية».. محاضرة بثقافة الفيوم

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«العلاقات المصرية التونسية».. محاضرة بثقافة الفيوم «العلاقات المصرية التونسية».. محاضرة بثقافة الفيوم

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قدّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس بالتعاون مع قسم الشباب والعمال محاضرة بعنوان «العلاقات المصرية التونسية» حاضرها د.محمد محمود، والذي بدأ حديثه بأن العلاقات المصرية التونسية شهدت توافقًا منذ ثورة 23 يوليو 1952 لكنها شهدت تقاربًا أكبر خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تشهد تواصلًا وتنسيقًا في العديد من الملفات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

كما نفذت مكتبة الفيوم العامة ورشة أشغال يدوية من الفوم الملون لعمل تيجان للأطفال وأخرى لتعليم الرسم.

ونظمت مكتبة الطفل بقصر ثقاقة الفيوم يوم ثقافي ترفيهي بالتعاون مع مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية تضمن مسابقة في المعلومات العامة، كما أعد نادى أدب البادية ببيت ثقافة اطسا ندوة شعرية بعنوان البادية في الشعراء بحضور الشعراء سيد دهيم، عبدالوهاب الرمحي، فوزي الرمحي.

المصرى اليوم

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