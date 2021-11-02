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انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر مساء الثلاثاء في مصر، بالتزامن مع الانخفاض في سعر الذهب عالميًا والذي انخفض في مساء اليوم بعد ان استمر طوال اليوم في الإتجاه العرضي.

وتقدم المصري اليوم تطورات أسعار الذهب يوميًا للمتابعين الراغبين في معرفة أسعار الذهب بغرض الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة، أو بغرض تقديمها كهدايا أو لحفلات الزواج والخطوبة.

سعر الذهب مساء اليوم في مصر الثلاثاء 2-11-2021

انخفضت أسعار الذهب مساء اليوم بحوالي 3 جنيهات عن الأسعار الافتتاحية في مصر صباح اليوم، وكانت الأسعار كما يلي:

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 جرام إلى 891 جنيهًا مساء اليوم بدلاً من 894 في الصباح.

وهبط سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 إلى 780 جنيهًا مساءا بدلاً من 782 جنيهًا في الصباح.

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 669 مساءًا بدلاً من 670 جنيهًا في الصباح.

وهبط سعر الذهب اليوم عيار 14 مساء اليوم إلى 523 جنيهًا.

وانخفض سعر الجنيه الذهب زنة 8 جرامات ليتراوح سعره بين 6260 و6280 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا مساء اليوم

انخفضت أسعار الذهب في البورصات العالمية بحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، للعقود الآجلة للذهب في ديسمبر على أساس سعر 1788.20 دولار للأونصة بنسبة 0.42%.

ويتوقع أن يلقي الذهب نقاط دعم عند 1772.40 دولار ومقاومة عند 1812.70 دولار.

وأرتفع مؤشر العملة الأمريكية الدولار، والذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.22%.

وهبط سعر الفضة على كومكس لشهر ديسمبر بنسبة 2.28% وتمت المتاجرة به على 23.523دولار أمريكي، وهبط سعر النحاس عن شهر ديسمبر بنسبة 0.58% ليصل إلى 4.3682دولار للرطل.

وهبطت أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع إرتفاع الدولار والأسهم، قبل ساعات من أجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمتوقع أن يحدد زيادات سعر الفائدة للحد من التضخم.

ويتوقع الخبراء موافقة البنك المركزي الأمريكي على تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء.

ويتوقع خبراء حدوث تقلبات في أسعار الذهب والذي يتأثر بحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وكذلك توقعات التضخم بعد إجتماع البنك المركزي الأمريكي.

أحداث مؤثرة في أسعار الذهب

ينتظر الإعلان عن مجموعة من الإجراءات هذا الأسبوع من شأنها التأثير على أسعار الذهب في السوق العالمي منها:

اجتماع منظمة الأوبك بهدف اتخاذ قرار بشأن حجم إنتاج النفط.

وإعلان البنك المركزي في بريطانيا سعر الفائدة.

ويعتبر بيان البطالة في أمريكا من أهم الأحداث المؤثرة على سعر الدولار ومن ثم سعر الذهب.