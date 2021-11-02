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«يجب على المواطنين أن يتكيفوا مع المحنة».. آبي أحمد يستغيث بشعبه مع تقدم قوات تيجراي

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«يجب على المواطنين أن يتكيفوا مع المحنة».. آبي أحمد يستغيث بشعبه مع تقدم قوات تيجراي «يجب على المواطنين أن يتكيفوا مع المحنة».. آبي أحمد يستغيث بشعبه مع تقدم قوات تيجراي

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قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إنه يجب على المواطنين الإثيوبيين التعاون مع الجهات الأمنية خلال حالة الطوارئ التي فرضها اليوم الثلاثاء، في ضوء ما وصفه بـ «المحنة» وتلويح جبهة تحرير تيجراي بالزحف على أديس أبابا.

وأعلن أبي أحمد فرض حالة الطوارئ في البلاد في ضوء تصاعد المواجهة مع جبهة تحرير إقليم تيجراي، في الوقت الذي تتهم فيه جهات دولية أطراف النزاع في الإقليم بارتكاب انتهاكات حقوقية وتدعوها لوقف الأعمال العدائية.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، على «تويتر»: «أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ».

وتابع: «يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة».

وقال أبي أحمد: «يجب على المواطنين أن يتكيفوا مع المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة ويتم العودة إلى الحياة الطبيعية».

ولفت إلى أنه «تم إعلان حالة الطوارئ لتقصير فترة المحنة وتوفير وقت للحل».

المصرى اليوم

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