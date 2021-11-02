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سفير بيلاروسيا يشيد بإنجازات القيادة السياسية المصرية على مدار السنوات الماضية

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سفير بيلاروسيا يشيد بإنجازات القيادة السياسية المصرية على مدار السنوات الماضية سفير بيلاروسيا يشيد بإنجازات القيادة السياسية المصرية على مدار السنوات الماضية

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بحث سفير بيلاروسيا في القاهرة «سيرجي تيرنتييف» آفاق التعاون الثنائي المشترك ، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضوركل من «شريف جاد» رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

وأكد وزير الرياضة على عمق العلاقات مع بيلاروسيا، مشيرا إلى زيادة التعاون على صعيد المشروعات والبرامج الشبابية والرياضية بين البلدين الفترة المقبلة، مشيدًا بمستوى العلاقات المصرية ـ البيلاروسية التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، التي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات.

وأشاد سفير بيلاروسيا «سيرجي تيرنتييف» بإنجازات القيادة السياسية المصرية على مدار السنوات الماضية في العديد من المجالات، وأن علاقات الصداقة المتميزة بين رئيسي البلدين هي القاعدة الأساسية؛ لتنمية العلاقات الثنائية وتطورها بصورة مستمرة في مختلف القطاعات، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر التي تعد من الشركاء الأساسيين لها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبه قال شريف جاد، إن جمعية الخريجين تحرص على مد جسور التواصل بين ودول الاتحاد السوفيتى السابق ، واليوم نعزز من دعم علاقات التعاون مع الجانب البيلاروسى في مجال الرياضة، وإقامة المعسكرات للفرق المصرية في بيلاروسيا التي تتمتع بامكانيات كبيرة وأسعار هي الأفضل في أوروبا في ظل مشروع الدولة المصرية لإعداد البطل الأوليمبى، وهو ما أكده الرئيس البيلاروسى خلال زيارته إلى مصر أن جميع امكانيات بيلاروس تحت تصرف مصر.

وفى ختام اللقاء أهدى «صبحى» درع وزارة الشباب والرياضة للسفير البيلاروسى.

المصرى اليوم

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