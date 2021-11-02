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التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين من جماعة الحوثي

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التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين من جماعة الحوثي التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين من جماعة الحوثي

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أعلن التحالف العربي بقيادة ، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثيون باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن التحالف العربي قوله «الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه جازان».

هذا وقالت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الاثنين، إن التحالف العربي بقيادة السعودية، نفذ اليوم الاثنين، غارات جوية مكثفة على مواقعها في محافظات مأرب والجوف وصعدة وعَمران شمالي اليمن.

وذكر تلفزيون «المسيرة» الناطق باسم «أنصار الله»، أن طيران التحالف شن 30 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 17 غارة على مديرية الجُوبة جنوب مأرب، و7 غارات على مديرية صِرواح غرب مأرب، في حين استهدف بـ 6 غارات على مديريتي مَجْزِر ومَدْغِل شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط ذاتها.

وأضاف أن التحالف العربي نفذ 8 غارات جوية على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تركزت 7 غارات منها على منطقة اللبنات في مديرية الحَزم مركز المحافظة، فيما تعرضت منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف شرق الجوف إلى غارة جوية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة «الحوثي»، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة «أنصار الله» هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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