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«الجيزة»: قطع المياه لمدة 6 ساعات الجمعة المقبلة لأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب

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«الجيزة»: قطع المياه لمدة 6 ساعات الجمعة المقبلة لأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب «الجيزة»: قطع المياه لمدة 6 ساعات الجمعة المقبلة لأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب

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ذكرت محافظة الجيزة ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ستقوم بأعمال صيانة بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب عبارة عن إعادة تأهيل للوحة الكهرباء الرئيسية بالمحطة التشيكى، مما يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة 12 ليل يوم الجمعة القادمة، وحتى الساعة السادسة صباح السبت.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي (العمرانية الغربية، العمرانية الشرقية، ميدان الجيزة، جسر الكنيسة، المنيب، القصبجى، الكنيسة، أول فيصل، الطالبية).

وأهابت المحافظة بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجات مياه الشرب خلال تلك الفترة، كما ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتحرك إلى الأماكن المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على الخط الساخن (125).

المصرى اليوم

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