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ليلة أدبية فنية في «ثقافة أسيوط»

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ليلة أدبية فنية في «ثقافة أسيوط» ليلة أدبية فنية في «ثقافة أسيوط»

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية لاثراء المحتوي الثقافي والأدبي من خلال فرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وبحسب بيان، الثلاثاء، شهد قصر ثقافة أسيوط أمسية أدبية امتزجت بالفن ضمن فعاليات برنامج نادي الأدب بأسيوط برئاسة الأديب الروائي فراج فتح الله والذي أكد أن الأمسية تأتي في إطار تأكيد النادي الإنفتاح على مختلف الفنون والآداب والعلوم تأكيد للمبدع المثقف ودوره في الإرتقاء بالحياة الاجتماعية والثقافية، وفي ذلك رؤية مجلس ادارة النادي.

شارك في اللقاء كوكبة من شعراء الصعيد الثقافى وقدموا خلالها تجارب من الشعر العالمي المعاصر وترجمة رائعة لأحد شعراء اسيوط، إلى جانب ندوة تثقيفية بعنوان «عبقرية العامية» وقدمها الشاعر محمد جابر المتولي، والتي تناولت تطور القصيدة العامية واستعراض خصوصية تجارب عمالقة شعر العامية والذي يعد كل واحد منهم بمثابة مدرسة فنية قائمة بذاتها، وفي ذلك الشعراء فؤاد حداد، صلاح جاهين، عبدالرحمن الابنودي، عبدالرحيم منصور، وتخلل ذلك سيرتهم الذاتية واختيار بعض القصائد لكل منهم، تخللها الاستمتاع بغناء وموسيقى لبعض القصائد لهؤلاء العمالقة قدمها الفنان محمد محمد فرغلي إلى جانب تقديم الاغاني الوطنية التي ساهمت في تنمية الحس الوطني خلال حقب التاريخية.

ولليوم الثاني واصل قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببنى مر فعاليات ورش«إرسم حلمك» وذلك بمقر مدرسة المجمعة الابتدائية المشتركة والتي تقام على مدار أربعة أيام متواصلة وتستمر حتي ٣ نوفمبر ٢٠٢١ م، قدمت فيها الفنانة ولاء فرحات شرح مفصل مبادئ الرسم البسيطة والتلوين والظلال لذوى الاحتياجات الخاصة، كما قدم القصر ورشة فنية التدريب على رسم البورتريه مع الأطفال.

المصرى اليوم

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