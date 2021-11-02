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لماذا تسألني عنه؟.. زوجة أشرف حكيمي تتهم صحفي بالعنصرية بسبب النقاب

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لماذا تسألني عنه؟.. زوجة أشرف حكيمي تتهم صحفي بالعنصرية بسبب النقاب لماذا تسألني عنه؟.. زوجة أشرف حكيمي تتهم صحفي بالعنصرية بسبب النقاب

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دخلت الفنانة الإسبانية هبة عبوك، زوجة أشرف حكيمي لاعب باريس ان جيرمان، في مشادة كلامية مع أحد الصحفيين خلال مقابلة إعلامية، بسبب الحديث عن العادات العربية.

وولدت هبة عبوك في إسبانيا وتمتلك أصول عربية حيث يعود والدها إلى ليبيا فيما ترجع جذور والدتها إلى تونس.

هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي

ووجه الصحفي سؤال إلى أبوك للحديث عن عادات الأم مثل ارتداء البرقع «النقاب» وهو ما اعتبرته الفنانة الإسبانية إهانة لها وعنصرية.

وردت صاحبة الـ35 عاما: «أنت لا تسأل كلارا لاغو (ممثلة إسبانية) هذه الأسئلة، فلماذا عليك أن تسألني أنا؟، مع أنني إسبانية مثلها، إنه سؤال عنصري، لأنك لن تسأله لممثلة أخرى، وعليك أن تسألني أنا لأن اسمي من أصل عربي».

وظهرت هبة عبوك في الساحة الفنية الإسبانية بعد دورها في فيلم الأمير، كما أنه تجديد عدد من اللغات يأتي في مقدمتها العربية والفرنسية والإيطالية.

المصرى اليوم

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