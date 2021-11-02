الإمارات والبحرين تدينان إطلاق ميليشيا الحوثي مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه جازان

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أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة في جازان، من خلال طائرتَيْن بدون طيار مفخختَيْن، اعترضتهما قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي.

كما دانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن مفخختَيْن تجاه جازان ، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يُشكِّل اعتداء سافرًا وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأشادت بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرتَيْن، وتدميرهما.. مؤكدة وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة ضد ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.