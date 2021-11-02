إثيوبيا تعلن الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد

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أعلنت إثيوبيا، الثلاثاء، حالة الطوارئ العامة في مختلف أنحاء البلاد، على خلفية احتدام المعارك العسكرية على عدة جبهات في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة من تدهور الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا، وحث جميع أطراف الصراع على إيجاد سبل لوقف التصعيد والسماح بدخول المساعدات.

وأضاف فيلتمان للصحفيين إن واشنطن ترى علامات على حدوث مجاعة قريبة وإن القيود الحكومية هي التي تمنع في أغلب الأحوال وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.